¡ÚÌÀÆü12Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂè71ÏÃ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·¹ñÄ®Ä¹²°¤òÃ¦½Ð¡ª
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬12Æü¡¢Âè71ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£2¿Í¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ä¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤òÃ¦½Ð¡ª¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¾ë¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¡ª¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï¤¢¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£