タレントの上沼恵美子（70）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。超大物俳優との思い出を明かした。

この日は同い年だという歌手の郷ひろみ、女優の大地真央とトークを展開した。食の話題から、上沼は俳優の田村正和さん（21年死去）とかつて大阪の舞台で共演し、飲みに出かけたことがあると回顧。「見事でしたね、もう本当に夜中の2時まで田村さんでした」と明かした。

「要するに、長い足をこう組んで」壁の横に腰かけ、水割り「くゆらせるって感じですかね」と続けると、「何もお食べにならないの」と振り返った。

共に食事をした共演者らからも「飲んでください」「歌ってください」と言われていたが、田村さんは全く姿勢を崩さず「いただ…」などと返していたとものまねをしてみせた。

「“いらない”言うてはるんやと思いますけど」と笑わせるとも「なんて男前で飲まない、食べない」と上沼。さらに「ちょっと意地悪したんですよ」と揚げシュウマイが運ばれてくるとフォークに刺して辛子をつけ、田村さんの「口まで運んだんですよ。絶対食べてくださると思って」とぶっちゃけた。

すると田村さんはフォークをどけて「いただい（いらない）」と一言。「ちょっとそこ怒りましたわ。怒ってはった」と語ると「カッコいいの、男の人でも夜中の2時まで崩れないって、凄くないですか。お酒飲んでらっしゃるのに、酔わない」と言い切った。