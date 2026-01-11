シンプルなデザインもいい感じ。「探し物」の無駄な時間とストレスをなくすミニキーホルダー
この記事は2025年9月18日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
朝の数分は貴重。それなのに、出かける直前の探し物は絶えません。
そんな永遠の課題を解決してくれるのでは？ と期待し、今回試してみたのがチタン製マルチマグネットコネクター「MAGtico 3.0」。
この小さなイノベーションが僕の日常をどう変えてくれたのか、忖度なしのリアルな感想をお届けします。
ミニマルで無駄のないデザイン
届いた「MAGtico 3.0」実物を手に取って、まずミニマルで美しい佇まいに惹かれました。ミニタイプはチタン製、ワイドタイプはアルミ製で、どちらも無機質な素材感と無駄のないデザイン。まさに所有欲を満たすガジェットです。
ミニとワイド、どちらも邪魔にならない絶妙な小ささで、サイズ感、カタチともに大いに気に入りました。
ポケットに入れても、バッグに付けても主張しすぎず黒子に徹してくれそう。それでいて、チープな印象は皆無で、毎日持ち歩くモノだからこそこうしたディテールが嬉しいです。
磁力は実際どんな感じ？
最も気になるのが、やはり磁力。公式スペックではミニタイプで約2.2kg、ワイドタイプで約3.2kgの耐荷重とありますが、本当でしょうか？
家と車の鍵を付け、バッグを振ったり軽くジャンプしたりしてみましたが外れる気配はなし。そこで、手元にあった携帯扇風機を、なんと「ミニタイプ」のほうに吊り下げてみました。
結果、驚くほど安定して保持。これなら、鍵束や小型のツールを付けても、日常生活で落下する心配はなさそうです。
※本テストはレビュアーが独自の環境で行ったものであり、すべての状況で同様の結果を保証するものではありません。
金属製の玄関ドアに鍵を吊るしてみた
この製品の真価は、強力な磁力そのものよりも、それによってもたらされる「体験」にありました。
僕が試したのは、片方を玄関ドア（金属製）に、もう片方を普段使いのバッグに取り付けるというシンプルな運用。これが毎日を少し快適にしてくれたんです。
帰宅したら、バッグのコネクターを外し、玄関のドアに「ペタッ」。外出時は、ドアにくっついたコネクターを「サッ」と外し、バッグのコネクターに「ペタッ」。
いつも探しがちだった小物類が、定位置にぶら下がっているという安心感は大きいです。そして何より、出がけに玄関からサッと取り外し、バッグ側のコネクターにくっつけるだけでいい。この流れが余計な手間を1つ減らしてくれました。
忘れ物に悩まされがちな人へ
今回試してみて、「MAGtico 3.0」が「探す」という無駄な時間とストレスを軽減してくれるミニシステムだと再確認。
毎朝、鍵や小物を探して焦っている方や、ミニマルで機能的なデザインのガジェットが好きな方には特におススメできます。
たかがキーホルダーと侮るなかれ。「MAGtico 3.0」については、下記から詳細をご確認いただけます。
＞＞朝の忘れ物防止第3弾！チタン製マルチマグネットコネクターで、鍵も小物も一瞬着脱！
Photo: 山田洋路
Source: CoSTORY
本記事制作にあたりsosyogkより製品の貸し出しを受けております