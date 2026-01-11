あっ、地味に欲しかったやつかも。

電動工具に掃除機のみならず、コーヒーメーカーに電子レンジに…と、多種多様なバッテリソリューションを提案しているマキタ。

世の中全てバッテリで動かそうとしているのか？

と疑いたくなるレベルの提案力ですが、ちょっとこれ便利なのでは？ なアイテムを見かけました。

18V/14.4VバッテリをUSB-Cで充電できる充電器（A-79859）と、USB-C（PD)ケーブル、USBシガーソケットアダプタのセット「DC18SJ」です。

【自動車用充電器 DC18SJ】

シガーソケットアダプタを自動車のシガーソケットに接続することでバッテリの充電が可能

移動中でも充電できて、出先でもUSB-Cアダプタで充電できる！という2Wayで活躍する充電器とアクセサリセットとなっています。

これまでもシガーソケット用のバッテリ充電器はありましたが、こちらは市販のUSBｰCアダプタからの充電にも対応しているってのがいいですね。充電できる環境が増えそう。

ただ、注意点もあります。

まず、USBｰCアダプタからの充電は65W以上のモデルが求められます。まぁ、65Wって今もう一般的ですから、これは困ることは少ないかな。気になるのが、充電器のUSB‐Cは入力専門で、接続したバッテリからのUSB-Cの出力には対応していないところ。こっちはちょっと悩ましいポイント。

USB-C出力もできれば完璧だったんですけどね…（ここはすでに対応しているハイコーキが羨ましくなる）。

とはいえ、充電の選択肢が増えて、よりカジュアルにバッテリを充電できるってのは便利かと！ 日曜大工レベルなら結構アリな充電器じゃないですか？

