「悪天候」の日でもOK！【ワークマン】1枚持ってると助かる！「撥水スカート」

雨や雪の日、服が濡れてストレス……。そんな悩みを解消するなら、撥水機能付きのアイテムを試してみて。機能性アイテムを探すなら【ワークマン】をチェック！ 今回、編集部がピックアップしたのは、上品な「プリーツスカート」。プチプラながら高撥水機能付きで気負わず使えるだけでなく、オンオフ問わず使いやすいデザインも魅力です。機能性もデザイン性も備わったスカートは、お値段以上に活躍するかも。

光沢感が目を引くプリーツスカート

【ワークマン】「レディース撥水メタリックプリーツスカート」\2,300（税込）

光沢のある素材が美しく、一点投入で女性らしい雰囲気がまとえるプリーツスカート。コンパクトに畳んで持ち歩けるパッカブル仕様なので、バッグに入れておいて急な悪天候の日に備えておくのもありかも。コーデに華やかさを添えるピンクやサックスブルーのほか、シルバーグレー、ブラックも展開。

鮮やかカラーでコーデを華やかに

【ワークマン】「レディース撥水ライトプリーツスカート」\1,900（税込）

このプリーツスカートは鮮やかなカラバリが魅力。ライトグリーン、イエロー、ラベンダーなどコーデの差し色になるカラーが揃っていて、沈みがちな冬コーデを華やかに仕上げてくれそうです。こちらもポケッタブル仕様で、旅行などの持ち運びにも便利。

