「あの人があなたの事、嫌いだって」仲良しのママ友が囁いた一言。彼女が失った『大切なもの』

小学生の子を持つ筆者の知人は、入学式で数人のママ友ができたようです。なかでも特に気が合ったのがAちゃんママ。のちのちAちゃんママがトラブルメーカーだったと気付くのですが……。今回は筆者の知人とAちゃんママのエピソードを紹介します。

新しい環境での出会い

娘が小学生になりました。

入学式のあと、役員決めで同じクラスの保護者たちと初顔合わせ。





その際、近くにいて会話を交わした数名とLINEを交換しました。

LINEを交換したうちの1人であるAちゃんママは偶然にも年齢や故郷が同じ。



話も合い、一気に距離が縮まりました。



気が付けばお茶をしたり、LINEのやり取りを交わす関係に。

忍び寄る不穏な空気

入学式から半年も経った頃にはほかにも連絡を取るような仲のママ友が数人できていました。

ある日、Aちゃんママとお茶をしていると突然「Yくんママがね、あなたのこと嫌いなんだって」と告げられました！

驚いたものの心当たりがなかったため「そうなんだ、私何かしちゃったのかな？」と尋ねましたが、それには回答なし。



続けて「あなたはYくんママのことどう思うの？」「Yくんママ性格悪くない？」と執拗にYくんママの悪口に同調を求めてきました。

なんとなく嫌な感じがしたのでその場は笑って誤魔化すことに。