»°ÃÊÌÜ¡¦¹ÔÆÁ¡¢¿´¶Ú±ê¤«¤éÉüµ¢¤ÇÇòÀ±¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¡ÄºòÇ¯ÉÕ¤±½Ð¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½é¾ì½ê½éÆüÌÜ¡Ê£±£±Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾»°ÃÊÌÜ£²£¹ËçÌÜ¡¦¹ÔÆÁ¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¤¬¡¢Åì»°ÃÊÌÜ£³£°ËçÌÜ¡¦¶×ÂçÎ¶¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Î½©¾ì½ê¤òÅÓÃæµÙ¾ì¤·¡¢Íâ¶å½£¾ì½ê¤âÁ´µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯£¸·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Éô²°¤Î²Æ¹ç½É¤ÇÃî»É¤µ¤ì¤Ë¤¢¤¤¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Ç¿´¶Ú±ê¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éüµ¢¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¡Ö£¹·î¤Î½éÆü°ÊÍè¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀèÀ¸¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ÔÆÁ¤Ï£µ·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç³ØÀ¸ÁêËÐÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¡¢Ëë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»°ÃÊÌÜ¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°ì¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¡£ÈÖÉÕ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£