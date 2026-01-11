甲子園で春夏通算７度の優勝を誇るＰＬ学園硬式野球部のＯＢ懇親会が１１日、大阪市内のホテルで開催され、桑田真澄ＯＢ会長（５７）をはじめ片岡篤史氏（５６）、宮本慎也氏（５５）、野村弘樹氏（５６）、入来祐作氏（５３）ら８８人が出席した。

桑田ＯＢ会長は冒頭でＰＬ学園の存続危機について語った。あいさつ全文は以下の通り。

「みなさん新年明けましておめでとうございます。お忙しい中、お集まりいただき本当にありがとうございます。ＰＬ学園の現状はこれまでもお伝えしていたとおり、大変厳しい状況が続いています。中学生３４人、高校生が３９人。６学年合わせても７３人で、今日の懇親会に参加させていただいたみなさんよりも少ない人数なんですよね。ですからわれわれの願いである野球部復活以前に、ＰＬ学園の学校存続自体が非常に大きな岐路に立っています。大変残念ですが、この現状をしっかりと受け止めないといけないと思っています。どんなに大変な状況であっても、一つだけ変わらないことがあります。それはわれわれＰＬ学園ＯＢ同士の絆だと思います。野球部で過ごした時代は違っても、ＰＬ学園で一緒に戦ってきた仲間、そしてこのＯＢ同士がつながりを続ける限り、ＰＬ学園野球部の伝統は必ず生き続けると思います。懇親会は年に１度ですが、昔話、仕事の話をしたり、時には家族の話をしたり楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。本日はたくさんお集まりいただきまして、本当にありがとうございます」