なんか野暮ったい…を卒業！40代がコスメを変えずに垢抜ける方法

こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。しっかり丁寧にメイクをしても、なんだか野暮ったくなることにお悩みではありませんか。垢抜けメイクはコスメを変えるよりも塗り方を変えるほうが重要です。今回は、40代の方向けに野暮ったさを解消する垢抜けメイク術をご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

ファンデを薄くし、足りないところだけ足してみる

いつもベースメイクをしっかり塗っている方は、ファンデーションの使用量を半分〜2／3程度にしてみてください。足りなければ足せばいいので、最初の量は減らしておきましょう。

ファンデを薄くしつつカバー力を維持するためには、隠したい部分にファンデーションを最初に置くのがポイントです。隠したい部分に1番多くファンデーションがのるため、しっかりとカバー力を出すことができます。

筆者の場合は頬にうっすら広がるシミが気になるので、そこを中心に塗り伸ばします。顔の中心を重点的に塗り、フェイスラインは手やスポンジに残ったファンデーションをごく薄くのばせば十分です。

全体を薄めに仕上げて物足りなさを感じる場合は、残ったファンデーションを気になる部分に重ねてみてください。薄塗りの透明感をキープしながらカバー力をアップできます。

使用したアイテムは、KANEBO「カネボウ コンフォートスキン ウェア」オークルC。塗り心地がよく素肌感のあるツヤ肌に仕上がるリキッドタイプなので、デイリー使いに重宝します。保湿成分を配合した美容液ファンデーションだから、乾燥しがちな冬にも助かる存在です。

アイシャドウの重点ポイントを上まぶたから下まぶたにチェンジ

アイシャドウの締め色やアイラインをしっかり入れたメイクは、目元の印象が強くなる一方でひと昔前の印象になりがち。近年は、上まぶたをできるだけ薄く仕上げ、下まぶたをしっかりと塗るメイクが主流です。垢抜け感を出すためには、メイクの重点を下まぶたに移動させる必要があります。

お手持ちのアイシャドウパレットの締め色が濃いめの場合は、あえて塗らずに明色と中間色だけでメイクしてみるとよいでしょう。締め色という概念は忘れ、明色をアイホール全体に塗り、中間色を二重幅に使うとナチュラルになります。

下まぶたにはシワが気になる部分を避けて明色と中間色を混ぜたカラーを広めに塗り、中間色を黒目の下にライン状に入れてみてください。これで下まぶたが強調されます。

使用したアイシャドウは、トム フォード ビューティー「アイ カラー クォード」4A ハネムーン（税込13,640円）。ラグジュアリーな目元を演出できる暖色系のパレットです。今回は上段2色だけを使用し、リュクスな輝きと自然な陰影を与えてみました。

下まぶたのアイラインをやめて上まぶたの目尻だけに絞る

ブラックやブラウンのアイライナーを下まぶたに使っている方は、思い切ってやめてみてください。下まぶたに濃色のラインを引くと、どうしても古い印象になってしまいます。

濃色のアイラインは、上まぶたの目尻だけに留めましょう。アイシャドウを塗り終わったあとに、黒目の外側〜目尻＋3mm程度にライン引くと、さりげなく目力がアップします。下まぶたのアイラインを抜くことで垢抜け感が高まり、今っぽい雰囲気に変わるはずです。

使用したアイライナーは、セザンヌ「セザンヌ 極細アイライナー EXプラス」00 ブラウンブラック（税込693円 2026年3月4日発売）。より落ちにくく、かすれにくい発色にパワーアップしたアイテムです。筆にコシがあるため繊細なラインの調整がしやすく、目尻にさりげなく引きたいときにも活躍します。

同じアイテムを使ったメイクで比較しましょう。Beforeのメイクだと透明感や目元の明るさがダウンし、年齢が高く見えるのではないでしょうか。

シミや色ムラが隠しきれていなくても、Afterのように薄いベースメイクと抜け感のあるアイメイクのほうが垢抜け感を高められます。

塗り方を変えるだけでイメージが変わるので、ぜひお手持ちのアイテムで試してみてくださいね。