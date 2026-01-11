見つけたら即買い推奨！今マニアが探し回ってる「スパッター」って知ってる？
商品情報
商品名：スパッター
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：27×70×30mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4956810807055
SNSで話題のコレ知ってる？セリアの『スパッター』
レトルト食品や豆腐のパックを開けるとき、端がうまくつかめなかったり、途中で破れて中身が飛び出しそうになること、ありませんか？
ハサミを出すほどでもないけれど、素手だと少し手間…そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアでゲットしました！
『スパッター』という商品で、今SNSで話題になっている注目のアイテムです。
筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。
使い方は簡単。開封したい袋の上部をスパッターではさんで、スライドするだけ。
内側に刃があり、袋の端を挟んでそのままスーッと滑らせるだけで、簡単に開封することができます。
袋の合わせ目が刃に引っ掛かりやすいので、指でしっかり押さえながら動かすとキレイに開封できますよ。
封が強くて開けにくいお菓子の袋などもラクに開けられます。
前後で使い分け！豆腐のパックもスパッと開封できる！
前後にスライドできる構造になっていて、用途によって使い分けられます。
写真上側の状態は袋類のカットに、下側の状態は豆腐のパックなどの開封に便利です。
開けにくい豆腐のパックも、刃を当ててスライドするだけ！素手で開封するよりもずっとラクです。
細かい作業が苦手な方やネイルをしている人にとっても、爪を使わずに開けられるのは助かりますね。
今回は、セリアの『スパッター』をご紹介しました。
磁石付きなので冷蔵庫に貼っておけるのも便利なポイント。必要なときにすぐ手に取ることができ、引き出しの中で迷子になることもありません。
キッチンに1つあると重宝すること間違いなしのアイテムです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。