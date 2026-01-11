見つけたら即買い推奨！今マニアが探し回ってる「スパッター」って知ってる？

今SNSで話題のセリアのアイテムをご存じですか？袋やパックを開けるたびに、少しだけ手間取っていた人にぜひ試していただきたい便利グッズです。袋を挟んでスーッと滑らせるだけで、スパッとキレイに開封することができます。開けにくい豆腐のパックも簡単に開封できますよ！見つけたら即確保推奨です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スパッター

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：27×70×30mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4956810807055

SNSで話題のコレ知ってる？セリアの『スパッター』

レトルト食品や豆腐のパックを開けるとき、端がうまくつかめなかったり、途中で破れて中身が飛び出しそうになること、ありませんか？

ハサミを出すほどでもないけれど、素手だと少し手間…そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアでゲットしました！

『スパッター』という商品で、今SNSで話題になっている注目のアイテムです。

筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

使い方は簡単。開封したい袋の上部をスパッターではさんで、スライドするだけ。

内側に刃があり、袋の端を挟んでそのままスーッと滑らせるだけで、簡単に開封することができます。

袋の合わせ目が刃に引っ掛かりやすいので、指でしっかり押さえながら動かすとキレイに開封できますよ。

封が強くて開けにくいお菓子の袋などもラクに開けられます。

前後で使い分け！豆腐のパックもスパッと開封できる！

前後にスライドできる構造になっていて、用途によって使い分けられます。

写真上側の状態は袋類のカットに、下側の状態は豆腐のパックなどの開封に便利です。

開けにくい豆腐のパックも、刃を当ててスライドするだけ！素手で開封するよりもずっとラクです。

細かい作業が苦手な方やネイルをしている人にとっても、爪を使わずに開けられるのは助かりますね。

今回は、セリアの『スパッター』をご紹介しました。

磁石付きなので冷蔵庫に貼っておけるのも便利なポイント。必要なときにすぐ手に取ることができ、引き出しの中で迷子になることもありません。

キッチンに1つあると重宝すること間違いなしのアイテムです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。