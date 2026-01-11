3点セットでちょっぴりお得♡いま大人気の100均ふわふわチャーム

今ダイソーで大人気なのが、フロッキー素材のキーホルダー。毎回お店を訪れるたびに棚が空っぽな状態でしたが、まさかのスマホグッズ売り場でチャームを発見しました！しかも、チャーム2つと、ハート形金具がセットで220円とちょっぴりお得。デザインがとても良く、ふわふわなひよこちゃんのチャームに癒されます♡

商品情報

商品名：チャーム（フロッキー アニマル 3P）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662760044

ダイソーでも今大人気！可愛いフロッキー素材のスマホチャームを発見♡

最近、ガチャガチャのカプセルトイで人気を集めているフロッキー素材のめじるしアクセサリー。その影響もあるのか、ダイソーでも今フロッキー素材のキーホルダーが大人気なんです！

毎回お店を訪れるたびに棚がすっからかんになっていますが、スマホグッズ売り場でもフロッキー素材のマスコットチャームが並んでいたので購入してみました！

『チャーム（フロッキー アニマル 3P）』という商品で、星形のチャーム、ひよこちゃんのチャーム、さらに金具もセットで220円（税込）です。チャームは小さいですが、3個セットでちょっぴりお得感がありますよ！

フロッキー素材で、ひよこちゃんのふわふわな毛並みが表現されていて可愛すぎます♡

コロンとしたフォルム、サイズ感、ほのぼのとした表情にも癒されます。

名もなきひよこちゃんですが、目が離せないくらいすっかりお気に入りになりました！

金具は粘着シールでスマホケースに貼り付けるタイプです。

一度貼ると貼り直しができないので、どこに貼るかをよく考えて慎重に貼り付けました。

チャームはナスカンで簡単に着脱できるので、気分に合わせて装着できます。

金具はハート形なので、チャームと組み合わせると可愛さ倍増♡

金具の色はすべてゴールドで、チープ感がないのもいいなと思いました。

SNSで話題のアレンジに活用するのもおすすめ！

チャームは取り外して、別のアイテムに取り付けるのもおすすめです。

最近SNSで話題になった、ハンドクリームのチューブに穴をあけてチャームをつけるアレンジをやってみました！

ふわふわなひよこちゃんのチャームがさりげない可愛さをプラスしてくれるだけでなく、私物のめじるしとしても役立ちます。

今回はダイソーで見つけた『チャーム（フロッキー アニマル 3P）』をご紹介しました。

人気のフロッキー素材のチャームのセットが、お手頃価格でゲットできるのは嬉しいかぎり！人気が出そうなので、お早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。