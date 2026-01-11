3点セットでちょっぴりお得♡いま大人気の100均ふわふわチャーム
商品情報
商品名：チャーム（フロッキー アニマル 3P）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4900662760044
ダイソーでも今大人気！可愛いフロッキー素材のスマホチャームを発見♡
最近、ガチャガチャのカプセルトイで人気を集めているフロッキー素材のめじるしアクセサリー。その影響もあるのか、ダイソーでも今フロッキー素材のキーホルダーが大人気なんです！
毎回お店を訪れるたびに棚がすっからかんになっていますが、スマホグッズ売り場でもフロッキー素材のマスコットチャームが並んでいたので購入してみました！
『チャーム（フロッキー アニマル 3P）』という商品で、星形のチャーム、ひよこちゃんのチャーム、さらに金具もセットで220円（税込）です。チャームは小さいですが、3個セットでちょっぴりお得感がありますよ！
フロッキー素材で、ひよこちゃんのふわふわな毛並みが表現されていて可愛すぎます♡
コロンとしたフォルム、サイズ感、ほのぼのとした表情にも癒されます。
名もなきひよこちゃんですが、目が離せないくらいすっかりお気に入りになりました！
金具は粘着シールでスマホケースに貼り付けるタイプです。
一度貼ると貼り直しができないので、どこに貼るかをよく考えて慎重に貼り付けました。
チャームはナスカンで簡単に着脱できるので、気分に合わせて装着できます。
金具はハート形なので、チャームと組み合わせると可愛さ倍増♡
金具の色はすべてゴールドで、チープ感がないのもいいなと思いました。
SNSで話題のアレンジに活用するのもおすすめ！
チャームは取り外して、別のアイテムに取り付けるのもおすすめです。
最近SNSで話題になった、ハンドクリームのチューブに穴をあけてチャームをつけるアレンジをやってみました！
ふわふわなひよこちゃんのチャームがさりげない可愛さをプラスしてくれるだけでなく、私物のめじるしとしても役立ちます。
今回はダイソーで見つけた『チャーム（フロッキー アニマル 3P）』をご紹介しました。
人気のフロッキー素材のチャームのセットが、お手頃価格でゲットできるのは嬉しいかぎり！人気が出そうなので、お早めにチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。