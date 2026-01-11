カードがむき出しなの気になってた…弱点を克服した100均優秀財布

ダイソーで人気の『スリムウォレットケース』。コンパクトなのはいいのですが、カードがむき出しになってしまうのが気になるという声がありました。安心して持ち運べるお財布をダイソーで探していたら、良い商品を発見！こちらはスリムながら、フラップ付きで安心です。お金もカードも収納しやすく、使い心地も抜群ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：カジュアル長財布

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480905556

あの人気商品の弱点を克服！ダイソーでさらに便利なお財布を発見

以前筆者もご紹介した、220円（税込）のダイソー『スリムウォレットケース』。

人気商品ではありますが、カードがむき出しになるのが気になる…という声もありました。

スリムなのはいいのですが、フラグメントケースに近い形状のため機能は最小限。確かにちょっと不安な部分もありますよね…。

スリムで持ち運びやすいだけでなく、安心して持ち運べるお財布はないかな…とダイソーのお財布売り場を探してみたところ、とても良い商品を発見しました！

『カジュアル長財布』という商品です。こちらはフラップタイプなので蓋を閉じることができ、しっかりとカードを隠せます。

価格は330円（税込）と、スリムウォレットケースよりも100円ほどプラスにはなりますが、かなりお手頃です！

丈夫なポリエステル生地が使用されており、長く愛用できそうです。

そして、とにかく軽くて持ち運びやすいです！

とてもスリムなので、バッグにも収納しやすいですよ。

スリムなのに小銭とお札をしっかり分けられる◎カードもたっぷり収納できる！

マチ付きなのと、サイズに余裕があるため、お札の出し入れがしやすいのが嬉しいポイント！

お札が折れることなく、スムーズに出し入れできます。

スリムウォレットケースはコンパクトですが、その分お札のサイズがギリギリで、出し入れのしにくさを感じていましたが、個人的にはこちらの方が使いやすかったです。

カードポケットもたくさん付いているので、カードをたくさん持ち歩きたい方にもぴったり。

何のカードがどこに入っているかを把握しやすいので、ストレスなく使えます。

また、よく見るとボタンがオレンジ色で、ちょっとしたアクセントになっているのもおしゃれだなと思いました！

小銭入れは広々としていてたっぷり入ります。マチはないですが意外と取り出しやすいです。

かなりスリムなのに小銭とお札をしっかり分けられて、カードもたっぷり収納できる優れもの！

ダイソーの『カジュアル長財布』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。