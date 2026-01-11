強い冬型の気圧配置となる影響で石川県内は12日の昼前にかけて山地を中心に大雪となる所がある見込みです。

こうした中、金沢市では新春の恒例行事「消防出初式」が行われました。

金沢城公園で行われた金沢市消防局で恒例の出初式。

午前8時前に金沢市内では最大瞬間風速26.5メートルを記録するなど強風が吹き、伝統の加賀鳶はしご登りは中止となりました。

県内はあすにかけて強い冬型の気圧配置となり北陸地方の上空およそ5000メートルにはマイナス39度以下の寒気が流れ込む見込みです。

12日の昼前にかけては山地を中心に大雪となる所がある見込みです。

12日午前6時までに降る雪の量は、多い所で加賀の平地で30センチ、山地で70センチ、能登の平地と山地で40センチと予想されています。

雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には警報級の大雪となる可能性があります。

金沢河川国道事務所は、大雪による交通障害を防ぐためのと里山海道の徳田大津ICから穴水IC間と国道160号の七尾市大田町から大泊町間が11日午後2時頃から通行止めとなる可能性があると発表しました。

11日の昼過ぎから12日の明け方にかけては大雪による交通障害に注意・警戒してください。