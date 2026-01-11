元プロ野球選手の里崎智也氏が、テレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」（金曜・深夜２時４３分）に出演。ＷＢＣでのエピソードを明かした。

ドジャース・大谷翔平投手が発した「憧れるのをやめましょう」が話題になった２０２３年のＷＢＣ。しかしこれに対し里崎氏が「イチローさんも『憧れるのをやめましょう』を言ってたんですよ」と告白した。

「（“憧れるのをやめましょう”を）聞いたときにイチローさんと同じこと言ってると思って」と前置きし、２００６年のＷＢＣの話を始めた里崎氏。「『アメリカというだけでビビったら困る。アメリカ代表なんて大したことないよ。おんなじ人間、別に気後れすることもないし臆することもないから、あんなの大したことないから全然いけるぞ』って言って。イチローさんが」と明かした。

「（アプローチは違うけど）同じようなことを言ってた。それを証明するために、２次リーグの初戦、アメリカ戦。イチローさん一番バッター、いきなり先頭打者ホームランです」と有言実行したことも話し「それで打った後、帰って来て『な！たいしたことないだろ？』って言ってました」とイチロー氏の一打でチームが盛り上がったと語った。