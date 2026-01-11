◇大相撲初場所初日（2026年1月11日 両国国技館）

西三段目29枚目の行徳（23＝玉ノ井部屋）が休場明けの復帰戦に臨んだ。東三段目30枚目の琴大龍（32＝佐渡ケ嶽部屋）を寄り切りで下し、白星発進とした。

復活した。立ち合いからもろ差しなり、力強く寄り切った。取組後は自ら報道陣に「あけましておめでとうございます」と切り出し、「戻れて良かった。緊張はあった。リハビリの先生だったり、親方だったりのおかげで戻ってこられたので感謝」と笑顔を見せた。

幕下最下位格付け出しの資格を得てデビューした昨年夏場所では6勝1敗。西幕下27枚目だった名古屋場所でも5勝を挙げるなど番付を駆け上がってきたが、昨年秋場所の1番相撲で黒星を喫して休場した。

秋場所前に心筋炎を発症。「心臓の1割ぐらい傷ついて動きが悪くなった」。福島県相馬市で行われた部屋の夏合宿中の虫刺されが原因とされ、アレルギー反応が出たという。「まさかこんなになると思わなかった」と集中治療室（ICU）にも入った。

昨年12月初旬に相撲を取る稽古を再開。「検査結果が良くなったから（本場所に）出られた」と元気な姿を見せた。今場所の目標は優勝。「もう1回やっていく」と闘志を燃やした。

◇行徳 康祐（ぎょうとく・こうすけ）2002年（平14）10月22日生まれ、東京都荒川区出身の23歳。小1から相撲を始め、中3まで文京針ケ谷相撲クラブ。足立新田高―拓大政経学部卒。学生相撲の経験はなし。24年10月の国民スポーツ大会で個人3位。1メートル78、体重146キロ。得意は左四つ、押し。家族は父と兄。血液型A。趣味は「相撲」、天体観測。