新婚の松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、夫婦揃って生放送出演 “3〜4時間説得”告白秘話明かす「今じゃないと思った」
【モデルプレス＝2026/01/11】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と元SKE48の松井珠理奈が1月11日、TBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）に生出演。1月1日の結婚発表後、2人揃って初めてのテレビ出演となり、交際のきっかけとなった出来事について明かした。
【写真】松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、金屏風前でラブラブ見つめ合い
3年前のクリスマスに交際をスタートしたという2人。時計をなくしたという辻本に対し、松井は「一緒の時間を刻めたらいいな」とペアの時計をプレゼントしたという。ただ、当時は恋愛感情ではなく、「お友達としてとか、お兄さんとして一緒にいてほしい」という意味合いだったそう。このとき、松井は辻本に「（クリスマスプレゼントとして）指輪が欲しい」と話していたといい、辻本は「小指に入れる指輪を用意して、『いつかその隣の指に指輪をプレゼントしたいです』『付き合ってください』と伝えました」と、告白の経緯を明かした。
しかし松井は「そのときは運気が悪いから、来年の方が良くなる。だから今じゃないと思った」と、すぐには交際の申し出を受け入れなかったそう。ペアの時計をプレゼントされたものの、交際を受け入れてもらえず戸惑ったという辻本だが、3〜4時間ほど説得し、「運気に頼るより僕に頼ったほうがいい」と伝え、2人は交際をスタートさせた。
プロポーズは、2人ともサウナ好きであることにちなんで、11月26日（いい風呂の日）に決行。婚約指輪と結婚指輪の総額を聞かれた辻本は、「きしめん880杯分」と答え、スタジオの笑いを誘っていた。
結婚発表まで交際していることを隠し通したが、「なるべく自分たちからの発信で伝えたいなと思ってたので、帽子とかは被っていた」と告白。だが「2人でバンテリンドームでドラゴンズ応援したり」「カウンターでラーメン食べたり」とデートを楽しんでいたと明かした。
結婚式については、互いに愛知と東京のどちらにも縁があることから「東京と名古屋で結婚式と披露宴分けてできたら」と口に。陣内智則からは「ピアノの弾き語りはやめときや」とアドバイスが伝えられていた。
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表した。7日には結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、金屏風前でラブラブ見つめ合い
◆松井珠理奈＆辻本達規、交際のきっかけ明かす
3年前のクリスマスに交際をスタートしたという2人。時計をなくしたという辻本に対し、松井は「一緒の時間を刻めたらいいな」とペアの時計をプレゼントしたという。ただ、当時は恋愛感情ではなく、「お友達としてとか、お兄さんとして一緒にいてほしい」という意味合いだったそう。このとき、松井は辻本に「（クリスマスプレゼントとして）指輪が欲しい」と話していたといい、辻本は「小指に入れる指輪を用意して、『いつかその隣の指に指輪をプレゼントしたいです』『付き合ってください』と伝えました」と、告白の経緯を明かした。
プロポーズは、2人ともサウナ好きであることにちなんで、11月26日（いい風呂の日）に決行。婚約指輪と結婚指輪の総額を聞かれた辻本は、「きしめん880杯分」と答え、スタジオの笑いを誘っていた。
◆松井珠理奈＆辻本達規、交際中に野球観戦
結婚発表まで交際していることを隠し通したが、「なるべく自分たちからの発信で伝えたいなと思ってたので、帽子とかは被っていた」と告白。だが「2人でバンテリンドームでドラゴンズ応援したり」「カウンターでラーメン食べたり」とデートを楽しんでいたと明かした。
結婚式については、互いに愛知と東京のどちらにも縁があることから「東京と名古屋で結婚式と披露宴分けてできたら」と口に。陣内智則からは「ピアノの弾き語りはやめときや」とアドバイスが伝えられていた。
◆辻本達規＆松井珠理奈が結婚
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表した。7日には結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】