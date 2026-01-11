東京都心は暖かい空気に覆われ、今日(11日)午前11時までの最低気温は13.2℃。このままいけば1月の日最低気温の高い順で1位タイの記録となりますが、今夜には気温が急降下となるため幻の値となりそうです。

幻になりそうな東京都心の日最低気温の高い値1位タイ

昨日1月10日(土)の東京都心は、南風がビュービュー吹き、暖かい空気が流れ込んだため、日最低気温は1.5℃(午前7時)でしたが、日最高気温は24時00分に観測された14.9℃(9時〜18時は14.7℃)でした。





今朝(11日)にかけて暖かい空気が残り、午前11時までの最低気温は13.2℃。東京都心の1月としての日最低気温の高い値1位は13.2℃(1996/1/15)、2位は10.1℃(1989/1/20)です。単純に比較することはできませんが、1月としては過去1位タイの記録的に暖かい朝でした。ただ、気象庁のデータ観測では、最高気温・最低気温は0時から24時までの一日を通して観測された最も高い値と低い値としています。今日11日(日)正午の東京都心は15.6℃(3月下旬並み)と、冬用コートが邪魔なくらいの暖かさですが、午後は南風から北風に変わり、気温が急降下。午後6時には5℃くらいまで下がり、1月としては最も高い最低気温の記録にはならない見込みです。明日12日(月・成人の日)の最低気温は0℃の予想です。気温差が大きくなりますので、風邪をひかないようお気をつけ下さい。