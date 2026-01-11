女優の真木よう子（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。リアルすぎる「真夜中のママ」の姿を公開し、反響を呼んでいる。

「おはようございます 厳しい寒さが続きますのでお身体ご自愛くださいね」と書き出した真木。「写真は、赤ちゃんが寝たから今のうちにリビングとキッチンの片付けをするか、自分の体を休めるかで悩んでいる真夜中のママです」とつづり、リアルすぎる自撮りショットを公開した。

この投稿に、フォロワーからは「わかります」「休める時はちゃんと休んで」「ママがんば」「毎日いろいろ悩んだり困ったりするよね。無理しすぎないでね」「気持ちは分かるけど悩まずに休んで欲しい」「めっちゃすっぴん？」「あなた自身が一番大事です」「頑張りすぎは良くないです」などのコメントが寄せられている。

真木は2008年に元俳優の片山怜雄さん（43）と結婚。09年に第1子女児を出産したが、15年に離婚した。その後、23年8月に事実婚状態のパートナーがいることを告白。第2子の父親は、16歳年下の俳優の葛飾心と明かしている。

昨年12月24日、自身のYouTubeチャンネルで第2子出産を発表。「母子ともに健康」と報告していた。