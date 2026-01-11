◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)

卓球・WTTシリーズのシーズン開幕戦「WTTチャンピオンズ ドーハ」は10日までに準々決勝が行われ、男女のベスト4が出そろいました。

世界ランキング日本勢トップの6位につける張本美和選手は、準々決勝で格上の同4位・中国の陳幸同選手と大接戦。立ち上がりに2ゲームを連取し優位に立ちますが、その後3ゲームを奪われ、ゲームカウント2対3と追う展開に。第6ゲームは点の取り合いとなりますが、16対14で勝ち切りゲームカウント3対3の同点とします。しかし、最終第7ゲームは6度のデュースの末、15対17とあと一歩のところで敗れました。3対4の惜敗で準々決勝敗退となりました。

また同じ山で準々決勝まで勝ち上がっていた長粼美柚選手(同15位)も過去3戦全敗の相手・蒯曼選手(中国＝同3位)に1対4で敗戦。日本女子はベスト8で姿を消すこととなりました。

準決勝と決勝は11日に開催。世界ランキング堂々1位に立つ孫穎莎選手が不在のなか、陳選手と蒯選手の中国勢や朱雨玲選手(マカオ＝同7位)、王曼碰選手を破るなど躍進を見せるドイツのハン・イン選手(同22位)が開幕戦Vを目指します。

▽10日の日本勢結果

＜準々決勝＞

◆張本美和 3-4 陳幸同(中国)

(11-9/13-11/3-11/10-12/9-11/16-14/15-17)

◆長粼美柚 1-4 蒯曼(中国)(7-11/3-11/3-11/11-8/9-11)