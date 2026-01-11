8人組アイドルグループPinky Spiceの星名ひまり（21）が、8日配信のABEMA「Abema Prime」に出演。心臓にペースメーカーを入れて活動していることを公表したことについて、思いを語った。

昨年5月にグループに加入した星名は、同年9月にXで「中学生の頃からひまりの心臓をずっと動かしてくれてるペースメーカーの電池交換手術の為、10／13〜19まで入院期間なのでその間だけお休みします」と公表したことが、番組で取り上げられた。

小学校1年の検診で不整脈が発覚。「体育の授業とかできつくなってしまって『症状が悪化し始めている、将来的にはペースメーカーを埋め込む手術をすることになるだろうと』と医師の方からお話いただいて」と振り返った。その後、心臓の電気信号が心室に伝わらなくなる「完全房室ブロック」と診断され、中2でペースメーカーを入れる手術を行ったと明かした。

生活では、電子機器を左の胸元に置かないよう注意しているという。「スマホも寝るときは左側に置かない」と話し、空港のゲートは通らずボディーチェックに変えてもらっているとした。

アイドル活動時の動きにも制限があるといい、「左腕を肩から軸に回すと、電線、リードの部分が引っ張られてしまったり、圧がかかってしまうというのがあるので、腕をあげすぎない、肩を軸に回す振付もあるんですけど、そこは違う振付に変えてます」と話した。

Xで公表したことが話題になったことについては「まさかこんなに拡散されて大ごとになるとは思わなかった」と笑顔をまじえてコメント。一方で、ペースメーカーを入れたことについては「今まではマラソンとか持久走みたいな、長い時間、運動し続けることが禁止されていてできなかったので、ペースメーカーを埋め込んだことによって、今では120分のワンマンライブとかもできるようになったというのが、結構大きいかな」と前向きに語り、「不安な部分もあるんですけど、どちらかというとメリットが大きい」と話した。

ペースメーカー使用を公表したことについては「ファンの方にしっかりとした理由を伝えるために公表した、という形なんですけど、どうしても、ペースメーカーを入れていることを公表したくない方もいるのかなと思うんですけど。ペースメーカーがあるということはどうしてもマイナスな面で見えてしまうけど、自分にとっては、ポジティブなことだなと思っていて、自分もそのおかげで夢を叶えられているというのもあるので、どんどん、当事者の方も、言っていってもいいのかな、と思います」とコメント。「ペースメーカーを入れる前は不安とかもあったんですけど、自分が大好きな歌って踊ることが今、ペースメーカーのおかげでできているという部分もあるので、当事者の皆さんにも、自分の夢をあきらめずにチャレンジしていって欲しい、という気持ちもありますし、自分もアイドル活動を通して、こういうペースぺーカーを入れてアイドルをしている人がいるんだよ、というのを自分で公表していけたらいいな、と思ってます」と笑顔で話した。

放送後にはXで「AbemaPrime ペースメーカーといきるコト ご視聴頂きありがとうございました！！」と伝え「話すのが下手っぴでお聞き苦しい所もあったかと思いますが、1番伝えたい事については自分の口ではっきり言えたかなと思います！！」と記した。