放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ…演じるのは池田鉄洋さん

1月4日の放送開始を挟んで、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は秀長・秀吉の数少ない身内として、戦乱の世を共に歩むことになる人物をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

浅野長吉

ーーのちの浅野長政。寧々の妹・ややの入り婿となり、浅野家の家督を継ぐ。信長の死後は秀吉に仕え、秀長・秀吉の数少ない身内として、戦乱の世を共に歩むことに。のちに豊臣政権の五奉行の一人に任じられる。



（『豊臣兄弟！』(c)NHK）

＜大地伸永さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

「光栄だ」という気持ちと同時に、大きな責任を感じました。

ただ、長吉という人物の持つ人間味や葛藤、時代の中で懸命に生きた姿に触れるうちに、「ぜひ挑戦したい」という思いが強くなりました。

この役を通して、彼の生き様を自分なりに丁寧に表現できたらと思います。

■演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。

素晴らしい方々に囲まれて、引き締まる思いと同時に、ワクワクが止まらない日々を過ごさせて頂いてます！

皆様が凄くクリエイティブなので、助けられてばかりですが、役と共に成長出来るよう頑張ります！

ーーー

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi