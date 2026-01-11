ひとりでいるときなどに感じやすい《孤独感》。脳科学者・中野信子さんによれば、孤独感は「他者と心が通じていない」と感じることで生じるものだと言います。コロナ禍が明け、多くの人が孤独感から解放されるはずでしたが、実際には今「そばにいるのに孤独」「わかりあえない」という、新たな感情を抱えているようで…。書籍『「さみしさ」に負けないための脳科学』をもとに解説します。

「さみしいのは、よくないことだ」という思い込みが苦しみを強める

この記事は、人がさみしいという感情に苦しめられてしまう理由について、脳科学的な分析を試みつつ、社会的要因を含めて考察していきます。

そもそもさみしさは誰にでも生じる感情であり、それを感じることは、別に恥ずかしいことでもなく、みじめなことでもありません。

たしかに、さみしさは健康上のリスクを高めてしまうという研究が知られています。

けれども、それをネガティブに捉えてしまうことは、より苦しみを強めてしまうことになります。

さみしくて苦しいときに、「なぜ苦しいのか、なぜむなしいのか」とよく考えてみると、その背景には、人間の本能としての機能があるだけでなく、自分自身がつくり出したネガティブな思い込みが潜んでいたり、他人による刷り込みがあったりします。



ひとりになるとさみしくなるのは、生存本能によるところがあります。しかし現代は、集団でしか生きられないような過酷な環境ではなくなってきています。

さみしいという感情と、うまく付き合っていく

さみしくて不安になるのは、脳が現代社会に適応していない、ということかもしれないのです。

そう考えると、「集団でいるほうが安全である」という認知も、考え方によって変わってくるでしょう。

なぜなら、ひとりでいればなにも起こらなかったのに、集団になるからこそ争いが生まれ、ときには命を落とす危険すらあるからです。

つまり、「集団＝安全」でもなければ、「ひとりでいる＝命の危険が迫っている」という時代でもないということです。もちろん、「ひとりでいる＝むなしい」も、単なる思い込みという可能性もあるのです。

このように、さみしいという感情と、さみしさに付随する苦しみを分解し、それぞれを突き詰めて考えることで、むなしさなど、さみしさが引き起こす別のネガティブな感情とも、うまく付き合っていくことができるのではないでしょうか。

それこそ、「家族なのに、親しいパートナーなのに、わかり合えない＝さみしい」という感情は、家族だから、パートナーだからわかり合えるという、なんの保証も根拠もない思い込みから生まれるのです。

親しい関係性のなかの「確証バイアス」の罠

さみしさの感じ方は、相手との関係性によって大きく異なります。

それは、日常のコミュニケーションや、スキンシップの距離感と似ているかもしれません。

他人から体を触られた場合、自分が相手をどう思っているか、つまり、どのように認知しているかによって、その接触の感じ方が変わってきます。

手を握る、肩に手を乗せるといったちょっとした接触でも、もしあなたがその相手に好意を持っていたなら悪い気はしないでしょう。好きな相手なら、嬉しくなって、自分も相手に触れたいと思うかもしれません。

ところが、まったく好意を持っていない会社の上司や同僚に突然、髪の毛や体の一部を触られたらどう感じるでしょうか?

きっと不快に思い、「セクハラではないか」と疑ってしまうかもしれません。まったく知らない人なら、痴漢行為として憤りを感じることだってあるはずです。

このように、同じ接触でも、相手との関係性や相手に対する感情によって、わたしたちはまったく違うように認知します。

好きな相手から「髪を切ったね」といわれたら嬉しいのに、関係性の薄い人にいわれると不快に感じてしまう、というようなこともあったりします。

「確証バイアス」といわれる性質

さみしさにも、似たところがあります。

自分が好ましいと思う相手や関係性の近い相手―具体的には、家族や友だち、恋人などであれば、「自分の気持ちを共有したい、理解し合いたい」と思うことが多いでしょう。

そして、関係が近くなればなるほど、「気持ちを共有できているはず」「理解し合えるはず」「助けてくれるはず」と信じようとします。

わたしたち人間は、自分の先入観に沿った情報を集め、自分の都合のいいように解釈してしまう性質を持っています。

これは、「確証バイアス」といわれるものです。

そして、それが実は錯覚であり、本当は理解し合えないのだと気づいたとき、さみしくつらい気持ちを抱えてしまうのではないでしょうか。

もし相手が自分にとってどうでもいい存在なら、自分の思いや気持ちを共有できなくても、相手から理解されずとも、まったく気になりません。

親子、きょうだい、夫婦、恋人、友だち、職場の同僚、上司、近所の人……。こうした関係性の違いと、付き合いの深さといった関係性の強弱によって感じ方が変わるのです。

さみしさは極めて社会的な感情であり、相手との関係性によって大きく左右されるものだといえるでしょう。



気持ちを共有できる相手とは？（写真提供：Photo AC)

愛情が憎しみに変わる理由

人と関わることによって起こるさみしさには、「オキシトシン」という脳内ホルモンが関係していると考えられます。

「愛情ホルモン」や「絆ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンは、脳に愛情を感じさせ、人間同士の絆をつくるホルモンといわれています。

そのオキシトシンがもっとも分泌されるのは、セックスするときと分娩時なのですが、誰かと同じ空間に長い時間一緒にいるだけでも、オキシトシンの濃度は高まるとされています。

また、互いに目を合わせて話をしたり、スキンシップをとったりするときにも、オキシトシンが分泌されることがあきらかになっています。

オキシトシンは、相手に親近感を持たせたり愛着を感じさせたりする働きを持ち、家族や仲間とのあいだに絆や愛情をもたらすため、人間関係をつくるうえで良い働きをします。

一方で、オキシトシンの濃度が高まると、相手が愛情や信頼を裏切るような行為をした場合に許すことができず、逆に憎しみや怒り、嫉妬といった感情を生じさせてしまうということもあります。

例えば夫婦関係において、相手が自分の気持ちを理解してくれないと感じるとき、それが他人ならさほど気にならないのに、ひどくさみしく、ときに強い怒りを感じてしまうのはそのためだと考えられます。

オキシトシンの働きにより、夫や妻、子どもといった相手に強い愛情を感じるわけですが、その働きが行き過ぎると、相手が「自分とは違う人格を持つ人」で「決して自分の思いどおりにはならない」というあたりまえのことさえ、わからなくなってしまうというわけです。

※本稿は『「さみしさ」に負けないための脳科学』（アスコム）の一部を再編集したものです。