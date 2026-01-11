【なんで義姉が慕われるの】誘われたバザーに行くと、義姉はみんなの中心にいた。「バザーは暇人の娯楽」じゃないの？【第９話まんが】【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年8月15日）*****親戚との付き合い方は人それぞれ、頼りになることもあれば距離を置きたくなることも…。58歳の千恵美さんは専業主婦として人生を歩んできましたが、最近は楽しみもなく無気力な毎日。対して近くに住む3歳年上の義姉・和子さんは、働きながら子ども2人を育て上げ、現在は充実した生活を送っている様子。羨ましく思った千恵美さんは、和子さんからオススメのお店を聞き行ってみることに。紹介されたお店はどれも好みに合わず、価値観の違いを感じて口論になってしまった2人。自分にも非があると思った千恵美さんは、和子さんに謝ることにしましたが…

1話から読む

週末のバザー手伝ってよ

前話からの続き。

義姉の娘・優菜と話してしばらく経った後、やっと義姉が帰ってきました。

人づかいが荒いだけじゃない↓↓↓

みんなして和ちゃん和ちゃんって

義姉が褒められる様子を見ていると、複雑な気持ちが湧きあがってきます…。

何よみんなして↓↓↓

暇人の娯楽ね

つい出てしまった私のひと言……。

その場の空気が固まってしまったような気がしました。

第10話へ続く。