ナンバープレートで地元愛を感じる「埼玉県の地名」ランキング！ 「大宮」を超える1位は？【2025年調査】
ナンバープレートには地名が記載されていますが、「使用の本拠の位置」を示すものです。ご当地ナンバープレートもあり、地名にこだわりを持つ人も多く存在します。
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施。今回は、埼玉県のナンバープレートに関するランキングを作成しました。
それでは、「ナンバープレートで地元愛を感じる埼玉県の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施。今回は、埼玉県のナンバープレートに関するランキングを作成しました。
2位：大宮／74票2位に選ばれたのは大宮です。大宮ナンバーの区域は、さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市などです。
大宮といえば、埼玉県最大級のターミナル駅として知られる「大宮駅」が有名。JR京浜東北線、埼京線、武蔵野線、湘南新宿ラインをはじめ、東北新幹線など多くの路線が通っている駅として知られています。駅周辺には、さまざまな商業施設や商店街があり買い物に便利。住みやすい街として、「大宮」に愛着を持っている人が多いようです。
回答者からは「大宮は埼玉の中心地で土地柄が好きな人も多いと思う」（30代女性／埼玉県）、「埼玉といえば、大宮というイメージがある」（40代女性／愛媛県）、「大宮は埼玉県の交通の要所で、多くの人に親しまれています」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：春日部／78票1位に選ばれたのは春日部でした。春日部ナンバーの区域は、春日部市、草加市、久喜市、八潮市などです。
春日部といえば、『クレヨンしんちゃん』の舞台となっている街としておなじみ。作品の影響で知名度が高く、親近感を持っている人が多くいるようです。また、春日部市は商業施設が多く買い物に便利な街で、さらに緑豊かな公園も市内に点在。子育てがしやすく、地域に愛着を持っている住民が多くいるエリアです。
回答者からは「クレヨンしんちゃんの舞台の場所だから」（20代女性／東京都）、「しんちゃんのイメージが強く、地元好きな人が多そう」（40代女性／神奈川県）、「春日部は有名だから、自信を持ってつけていそう」（30代女性／群馬県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)