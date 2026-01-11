「腸が煮えくり返るかと思いました」妻が里帰り後に気付いた夫の衝撃行動。わざわざ作り置いたのに…？
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、36歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：36歳女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート・アルバイト
職業：販売
世帯年収：約500万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない
妊娠をきっかけに産後に備えて貯金作り置きおかずの節約で失敗した36歳女性。「子どもができ、産後お金がかかるので少しでもお金を貯めておかなきゃ、と思いました」と節約のきっかけを語ります。
出産までの間、女性は作り置きをして節約をしましたが、結果はまさかのものに……。
「日持ちするものは主人に気に入ってもらえず、一人で消費して過ごすことになり、かえって無駄遣いになりました」
里帰り中に捨てられたおかず中でも一番つらかった出来事について、「里帰りしている間に保存していたものを夫に全て捨てられていたことです。腸が煮えくり返るかと思いました」と女性は語ります。
「二度と夫に関わることで節約してはいけない！と学びになりました」とコメントを残しています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)