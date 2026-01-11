「こんなかわいい子が今は…」向井康二、幼少期の姿を披露！「可愛すぎだろ〜！」「面影ありまくり」
Snow Manの向井康二さんは1月10日、自身のInstagramを更新。幼少期ショットを披露しました。
この投稿にコメントでは「は〜可愛すぎだろ〜！！！」「チビこーじくんかわいい」「動物の上乗りがちなところほんまさすがや」「面影ありまくりで可愛い」「子供の頃から出来上がってたのね」「こんな、かわいい子が今には、、、バチイケだったり、赤いスーツを来たり」と称賛の声が多数寄せられています。
「こんな、かわいい子が今には、、、」向井さんは、「今日はタイではこどもの日。パパママありがとう」とつづり、5枚の写真を投稿。毎年1月の第2土曜日に祝われる「ワンデック（Wan Dek）」と呼ばれるタイの子どもの日にちなんで、自身の幼少期の姿を披露しています。ウルトラマンの服で公園の定番遊具“うんてい”にぶら下がったりゴルフで遊ぶ姿のほか、大きなワニに座ったり虎にまたがっている写真も披露しています。
両親のツーショットを披露？2024年5月30日の投稿では、絵文字を添えて向井さんの両親と思われる2人の後ろ姿の写真を披露しています。この投稿にファンからは、「いいご夫婦」「二人の仲の良さがわかる一枚！」「パパママのこういう写真を息子が撮るっていいなーー」「素敵なご両親」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)