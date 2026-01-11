菊地凛子さん主演、生方美久さん脚本のミステリードラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系、日曜午後11時15分〜）の初回「メリークリスマス、嘘つきたち」が1月11日、放送される。

【写真】居酒屋に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち

新潟のとある小さな居酒屋。店に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち。離婚した、元夫の幸助（錦戸亮）に呼び出された主人公・みつ子（菊地凛子）と、自称イケメン結婚詐欺師の中村（塩野瑛久）、そして頭から血を流しながら入ってくる刑事・並木（竹原ピストル）は、どういう訳か、席を共にすることに。そんな中、テレビには近くで起きた轢き逃げ交通事故のニュースが…。果たして誰が「嘘つき」なのか？

嘘つきだらけの居酒屋で繰り広げられる、怪しいクリスマスの夜の物語。

主題歌は、FUJIBASEの『yosuga』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、1月11日放送回のネタバレを含みます。

初回あらすじ

新潟のとあるアーケード街。

雪を被ったみつ子はぶつくさ文句を言いながら居酒屋へ入る。



（『嘘が嘘で嘘は嘘だ』／(c)フジテレビ）

「待ち合わせなんですけれど」みつ子は、離婚した元夫・小林幸助に会いにきたのだった。幸助の不倫がきっかけで離婚したふたり。

と、そこへ自称イケメン結婚詐欺師の中村が嘘か本当か分からない話をしながら、みつ子に近づくがー…。