¡¡½÷Í¥¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²Æ¼ùÍÛ»Ò(73)¤¬°¦¼Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á3¿Í¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡¡ÂçÁû¤®‼️¡¡±¿Å¾¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¹âµé¼Ö¤Î²«¿§¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë°¦¸¤¤ò¾è¤»¤Æ¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤Áõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ñ¥ÁÖ¤È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¥É¥­¥ó¡¡¥­¥å¥ó¡×¡Ö¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥¿¥ß¡¼¤µ¤ó¤À¡×¡ÖÀÎ¤Èº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²Æ¼ù¤Ï1977Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¶õ¼ê¥Ð¥«°ìÂå¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖµÈ½¡É¾È½µ­ Ë½¤ì¤óË·¾­·³¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢78¡Á82Ç¯)¤Î¤ªÄíÈÖ¤ä¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢81¡Á86Ç¯)¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥óÂè8¹æ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¡£·ÝÇ½³¦Í­¿ô¤Î¼Ö¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢YouTube¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ªÍÛ»ÒTIME¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£