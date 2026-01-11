¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¤ªÄíÈÖ¤«¤é48Ç¯¡Ä°¦¼Ö²«¿§¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥êÈäÏª¤Î73ºÐ²Æ¼ùÍÛ»Ò¤ËµÓ¸÷¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥¿¥ß¡¼¤µ¤ó¤À¡×
¥°¥é¥µ¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥À¥¦¥ó¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²Æ¼ùÍÛ»Ò(73)¤¬°¦¼Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á3¿Í¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡¡ÂçÁû¤®‼️¡¡±¿Å¾¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹âµé¼Ö¤Î²«¿§¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë°¦¸¤¤ò¾è¤»¤Æ¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤Áõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ñ¥ÁÖ¤È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¥É¥¥ó¡¡¥¥å¥ó¡×¡Ö¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥¿¥ß¡¼¤µ¤ó¤À¡×¡ÖÀÎ¤Èº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²Æ¼ù¤Ï1977Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¶õ¼ê¥Ð¥«°ìÂå¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖµÈ½¡É¾È½µ Ë½¤ì¤óË·¾·³¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢78¡Á82Ç¯)¤Î¤ªÄíÈÖ¤ä¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢81¡Á86Ç¯)¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥óÂè8¹æ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¡£·ÝÇ½³¦Í¿ô¤Î¼Ö¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢YouTube¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ªÍÛ»ÒTIME¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£