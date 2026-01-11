4ºÐº¹¸åÇÚ¤Èà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¶ÍÃ«ÈþÎè¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè(36)¤¬4ºÐ²¼¤Î¸åÇÚ¤Èà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É2¿ÍÁÈ¤Ç»£±Æ¤Ê¤ó¤Æseventeen°ÊÍè¤À¤è¤Í»ïÌÌ¤ò¤¼¤Ò¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷À»ï¡ÖVERY¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÉð°æºé(32)¤ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿ÍÆó¿ÍºÇ¹â¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Î2¿Í¤Î»£±ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖåºÎï¤Ê2¿Í¤Î»£±Æ¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶ÍÃ«¤ÈÉð°æ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Ë°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£