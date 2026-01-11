巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が11日、都内の日本記者クラブで会見を行った。巨人の現役選手が同クラブで会見を行うのは、1977年の王貞治以来、49年ぶり2人目となった。

会見場には報道陣約70人が詰めかけ、配信含めカメラ14台が並んだ。スーツ姿で会見場に現れた岡本はメジャー挑戦について「リーグは違いますが、対戦してきた後輩やそういう選手達が米国に行って活躍する中で気持ち強くなりましたし、環境が変わると思うので不安はありますが、その中で活躍したいし、頑張りたいと思っています」と抱負を口にした。

巨人・坂本勇人内野手が8日に、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「羽ばたけ和真 俺達はいつもお前の一番の応援団だ！」と投稿。先輩からの熱烈エールについて問われると「凄く1年目から、お世話になった先輩でしたし」と感謝を口にしつつも「あの勇人さんらしくないような文章やったんで。“ちょっとどうしたんかな”っていうのはあったんですけど」と先輩イジりを展開。それでも「ああいうこと言っていただけるっていうのはすごく嬉しかったです」と満面の笑顔を見せた。

岡本はブ軍と4年総額6000万ドル（決定時約94億2000万円）で契約。背番号は「7」に決まり、今月6日（日本時間7日）にはトロントのロジャーズ・センターで入団会見を行った。会見の第一声は「Hello everyone， my name is Kazuma Okamoto」と英語でスピーチ。

「僕の娘に30球団のロゴを見せた時、最初に“これが可愛い”と言って選んだのがブルージェイズでした」。ユニホームについても「世界一似合っているんじゃないかな」と笑顔で話すなど、ウイットに富んだ受け答えで地元メディアの心をつかんでいた。