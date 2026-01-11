レッドソックスからＦＡとなり、今オフの移籍市場で目玉の１人だったＡ・ブレグマン内野手（３１）がカブスと電撃合意したと１０日（日本時間１１日）、複数の米メディアが報じた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、５年１億７５００万ドル（約２７４億５０００万円）の大型契約。「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者によると、ノートレード条項はあるが、オプトアウト（契約破棄）権はないという。

ブレグマンはアストロズから３年総額１億２０００万ドル（約１８２億円）でＲソックスに移籍した昨季、１１４試合で打率２割７分３厘、１８本塁打、６２打点をマーク。オールスター出場３度を誇る通算２０９発の三塁手は、オプトアウト権を行使したことで再びＦＡ市場に出回っていた。タッカーがＦＡとなっているカブスにとっては、念願だった強打者の補強。今永昇太投手、鈴木誠也外野手の日本人コンビにとっても強力な援軍となる。

昨年末には、米「ＣＢＳスポーツ」などがブレグマン争奪戦は残留交渉を行うレッドソックスの他にカブス、ブルージェイズ、Ｄバックスの４球団に絞られたと報道。ポジションのかぶる岡本和真内野手（２９）の争奪戦にも影響が出る可能性があったが、ブレグマンの移籍先候補でもあったブルージェイズは一足先に岡本と４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約を結んでいた。