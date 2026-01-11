7日に都内で結婚会見を開いたSKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が11日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演し、結婚を改めて報告。結婚後、夫婦そろって全国ネットの番組に出演するのはこれが初めて。辻本は会見で話題になった結婚、婚約指輪について言及した。

番組冒頭、白いカーディガンを着た松井と赤いニットを着た辻本が“紅白コーデ”でそろって登場。ライブでかかとを骨折したという辻本は松葉づえを持っていた。共演者からは拍手で迎えられた。

7日の会見では、松井の人差し指に婚約指輪、薬指に結婚指輪が輝いていた。大粒の真珠が印象的な婚約指輪は「ミキモト」、結婚指輪はダイヤモンドが輝く「ラザール ダイヤモンド」の代物。

この日、指輪の値段について聞かれた辻本。司会の和田アキ子からは「無理して答えなくていいよ」と呼びかけられるものの「一応、きしめん880杯分」と“東海らしい”回答。笑いを誘った

2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道。2人は2014年に出会い、数年後に再会してキャンプを通じて急接近。約3年の交際を経て昨年11月26日に辻本がプロポーズ、結婚を決めた。婚姻届は7日、松井の地元・春日井市に提出した。