歌手のGACKT（52）が11日、自身のXを更新。かつて死にかけた自身の経験を明かした。

「20年ほど前の話だが、ボクも舐めていて死にかけたことがある」と切り出し、「だから今でも、【舐めてると死ぬぞ？】と必要以上に言う」とつづった。

「雪山を持っていた頃、冬の3ヶ月は山のホテルに住んでいた。朝はトレーニング、昼は4時間ノンストップでボード、夜は部屋で曲作り。ある夜、作曲に行き詰まり、気分転換にモービルで雪山を走りに出た。出発前、ウェアの上からポケットを確認。携帯、タバコ、非常食。雪が降り続く夜のゲレンデは、言葉を失うほど美しい。照明に照らされる粉雪に見惚れ、少し知らない迂回コースへ入った。そこでホワイトアウト。次の瞬間、モービルごと崖から落ちた」とGACKT。「途中で気を失い、目が覚めた時にはかなり下。モービルは更に20m下の深雪に刺さり、動かない。携帯を探す。胸ポケットから出てきたのはタバコ。別のポケットもタバコ。結局、出てきたのは12箱のタバコだけ。正直、終わったと思った」と振り返った。

「ホテルのスタッフが助けに来てくれたのは朝5時。本当に、ギリギリだった」とも。「あの時に痛感した。確認不足も、準備不足も、『大丈夫だろう』という奢りも、全部、死に直結する」と記した。

「自然は美しい。だが同時に、簡単に命を奪う。油断するな。舐めるな。ちゃんと準備しろ。みんなも、マジで気をつけてくれ」と呼びかけた。

この投稿に、フォロワーからは「本当にその通りですね」「本当に怖い体験ですね」「重すぎるほど説得力ある」「読んで背筋が冷えた」「GACKTさん、生きてて良かったです」「本当に生きていてくれてありがとう」「タバコ12箱て」などの声が寄せられている。