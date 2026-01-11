DAIGO＆北川景子、結婚10周年を家族でお祝い “娘作”家族愛あふれるオリジナルTシャツに反響「素敵すぎます!!」「娘さん才能あり!!」
ミュージシャン・DAIGO（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻・北川景子（39）との結婚10周年を報告した家族愛あふれる投稿が話題になっている。
【写真】「素敵すぎます!!」DAIGO＆北川景子、結婚10周年で作った娘のイラスト付オリジナルTシャツ
DAIGOは「10th wedding anniversary！」とつづり、ケーキやフルーツが豪華に盛りつけされたお祝いプレートの写真をアップ。「#娘のイラストをTシャツに」と長女（5）が描いたイラストがデザインされたTシャツも披露し、「#本当にありがとう」と妻への感謝を伝えた。
ファンからは「結婚10年おめでとうございます!!」「大好きなご夫婦です 末長くお幸せに」「素敵すぎます!!」「Tシャツかわいい」「娘さん才能あり!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告している。
