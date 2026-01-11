（左から）DAIGO、北川景子（photo：山崎美津留［崎＝たつさき］／北川）夫妻（C）ORICON NewS inc.

　ミュージシャン・DAIGO（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻・北川景子（39）との結婚10周年を報告した家族愛あふれる投稿が話題になっている。

【写真】「素敵すぎます!!」DAIGO＆北川景子、結婚10周年で作った娘のイラスト付オリジナルTシャツ

　DAIGOは「10th wedding anniversary！」とつづり、ケーキやフルーツが豪華に盛りつけされたお祝いプレートの写真をアップ。「#娘のイラストをTシャツに」と長女（5）が描いたイラストがデザインされたTシャツも披露し、「#本当にありがとう」と妻への感謝を伝えた。

　ファンからは「結婚10年おめでとうございます!!」「大好きなご夫婦です 末長くお幸せに」「素敵すぎます!!」「Tシャツかわいい」「娘さん才能あり!!」など、さまざまな反響が寄せられている。

　DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告している。