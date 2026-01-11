「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（１１日、和歌山）

開設記念シリーズ３日目（１１日）からはオッズパークライブを配信。現地から元選手で競輪解説者の佐々木昭彦氏、タレントの滝澤いしすとともに、グラビアアイドルの和地つかさ、水月桃子が出演。佐々木氏にアドバイスなどをもらいながら車券勝負に励んでいる。

和地は和歌山来場が「初めてなんです」と明かす。前日は十日戎で「お参りに行ってきました。その帰りのタクシーで運転手さんから『競輪場は風がヒドいからね』って言われたんです。その通りですね」とバンクで吹き荒れている強風に目を丸くしていた。

水月は昨年１１月３０日に行われた「オレンジバンクリニューアルオープンフェス２０２５ｖｏｌ．２」に出演したと話す。「そこでは感じなかったんですが、すごい強風ですね。（車券は）好配を狙っていきます」と強風を味方にしたいようだ。また、２５日には「バンド活動しているＬＯＣのライブがあります」と明かす。「ＬＯＣ×ちゃんゆ胃 ２ＭＡＮ ＬＩＶＥ」がＭｓｍｉｌｅＢＯＸ渋谷で実施。「よろしくお願いします」とＰＲした。

その後、写真撮影中に「私も」と滝澤が乱入。２人が招き入れて中央に入ると「競輪、最高です」とシャウトしていた。