今回は、お嫁さんのやることなすことにケチをつけ、点数化する義母に復讐したエピソードを紹介します。

夫との離婚を決意し…

「私がやることをすべてけなしてきて、『掃除もまともにできないの？ 30点』『料理は10点』などと、点数化してくる義母が大の苦手です。義母に会うとどっと疲れ、ストレスで体調が悪くなるほどで……。

でも夫は義母の肩ばかり持ち、私をフォローしてくれることは一切ないんです。『母さんの言うことはもっともだ！』と、なぜか私にダメ出ししてくる始末。自宅でも夫は私にモラハラを繰り返し、『母親が母親なら、息子も息子だな』と思いました。

そして結婚から数年たち、夫と義母にいい加減嫌気がさし、離婚して2人に慰謝料を請求することにしました。離婚にあたり相談した弁護士には、『今までされたモラハラをまとめておくといいですよ』と言われました。そこで私は、これまで義母に点数をつけられていたことから、義母への復讐としてこれまでの言動を点数化し、義母に渡すことを思いつきました。『慰謝料請求だけじゃ気が済まない……』という気持ちでいっぱいだったからです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ この女性はおとなしく、普段義母に言い返すこともなかったそうですが、さすがに我慢の限界ですよね。にしても夫も義母の味方ばかりするなんて、ありえません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。