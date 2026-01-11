　サウサンプトン(英2部)のMF松木玖生が10日、FAカップ3回戦のドンカスター(英3部)戦で今季公式戦2点目を記録した。

　松木は今月1日のリーグ戦以来となる、加入後2回目の先発出場でこの試合に臨んだ。すると2点リードの前半41分、センターサークル内でボールを受けて右サイドのMFトム・フェローズにスルーパスを通して攻撃を展開。フェローズがペナルティエリア右からクロスを上げると、走り込んでいた松木がジャンピングヘッドでゴール右に流し込んだ。松木にとっては8月のカラバオカップ以来となる得点になった。

　そのまま後半42分までプレーするも、チームは1点差に詰め寄られるまさかの展開に。それでも3-2で逃げ切って初戦を突破した。