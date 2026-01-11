松木玖生がサウサンプトン加入後2点目!! FAカップ先発起用に応える渾身ヘッド弾
サウサンプトン(英2部)のMF松木玖生が10日、FAカップ3回戦のドンカスター(英3部)戦で今季公式戦2点目を記録した。
松木は今月1日のリーグ戦以来となる、加入後2回目の先発出場でこの試合に臨んだ。すると2点リードの前半41分、センターサークル内でボールを受けて右サイドのMFトム・フェローズにスルーパスを通して攻撃を展開。フェローズがペナルティエリア右からクロスを上げると、走り込んでいた松木がジャンピングヘッドでゴール右に流し込んだ。松木にとっては8月のカラバオカップ以来となる得点になった。
そのまま後半42分までプレーするも、チームは1点差に詰め寄られるまさかの展開に。それでも3-2で逃げ切って初戦を突破した。
自ら広げ自ら決める— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 10, 2026
この試合スタメン出場の #松木玖生
自らの展開から始まったチャンスを
最後はヘディングで決め切り
チームに3点目をもたらす‼️
FAカップ3回戦
⚔️ ドンカスター(3部) v サウサンプトン(2部)
https://t.co/YWcLqswjc4 pic.twitter.com/vEe5dHZsLL