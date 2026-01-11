古橋亨梧が公式戦27試合ぶりの待望弾!! 猛プレスからFAカップ初戦突破につながるゴール
バーミンガム(英2部)のFW古橋亨梧が10日、FAカップ初戦となった3回戦・ケンブリッジ(4部)戦で8月以来となる今季公式戦2点目を記録した。
1-0でリードする前半42分、古橋がハーフウェーラインを越えたところで相手DFに猛プレスをかけてボールを奪取。GKと1対1の決定機を迎えると、ゴール右に流し込んで追加点を奪った。先発出場の古橋は76分間のプレーとなり、チームは3-2で勝利している。
古橋はバーミンガムに加入した今季ここまでリーグ戦23試合に出場するも無得点と苦しんでいる。この日が公式戦27試合ぶりの得点となり、ゴール量産のきっかけになることが期待される。
久しぶりのKYOGOAL‼️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 10, 2026
相手に渡りかけたロングボールを
素早いチェイスで奪い去り
そのままゴールへ一直線
自身8月以来のゴールで
バーミンガムがリードを広げる
FAカップ3回戦
⚔️ ケンブリッジ(4部) v バーミンガム(2部)
https://t.co/FJRhvaoU55 pic.twitter.com/fo00U8Qjfd