YOASOBI、アニメ『花ざかりの君たちへ』EDテーマ「BABY」ノンクレジットED映像公開！「BABY」MVも連続公開決定
YOASOBIが、オープニング、エンディングテーマを担当しているTVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2話放送直後に、ノンクレジットエンディング映像がプレミアム公開、さらにその直後に楽曲「BABY」MVもプレミア公開されることが発表された。
■MVは蒼樹靖子（スタジオモナド）書き下ろし小説『My Dear……』および楽曲の世界観をもとに制作
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリー。
「BABY」MVは、楽曲原作となる蒼樹靖子（スタジオモナド）書き下ろし小説『My Dear……』および楽曲の世界観をもとに制作。憧れの佐野を想いながら学生生活を送る瑞稀が抱く甘酸っぱい想いを描いた、繊細でどこか温かみのあるアニメーション映像に仕上がっている。アニメ第2話の放送、ノンクレジットエンディング映像、そしてMVと続けてチェックしたい。
■リリース情報
2026.01.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アドレナ」
2026.01.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BABY」
