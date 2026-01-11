¡ÚMLB¡Û¡È¥¨¥É¥Þ¥óÉÔºß¡É¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤«¡¡¥É·³¤¬¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÁª¼ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö½½Ê¬¤ÊÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤¿¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¤éDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥ÉÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹ÆâÌî¼ê¤È1Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÇ¯Îð¤â¶á¤¯¡¢¤È¤â¤ËÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÁª¼ê¡£º£²ó¤ÎÊä¶¯¤ÎÁÀ¤¤¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËüÇ½¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë
¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¤éÀè½µDFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿31ºÐ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ï¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇ·âÌÌ¤ÏÂÇÎ¨.196¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢32ºÐ¤Î¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹¤Ï21Ç¯¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£25Ç¯¤Ï91»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.239¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£¼ç¤Ë»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÌî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢º¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ìー¤·¤¿¡£
2¿Í¤È¤â¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ·Ð¸³ËÉÙ¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤Ï¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥¥à¡¦¤Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¶á¤¤¤¦¤Á¤ËºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¤µ¤ì¤ë¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤È¤¤¤¦Æ±¥¿¥¤¥×¤¬¤¹¤Ç¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢º£²ó¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¡Ö¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹¤È¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤ÎÎ¾Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÆóÎÝ¼ê¡¢Í··â¼ê¤Ë½½Ê¬¤ÊÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¥ª¥Õ¤ËÂ¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ²óÉüÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È¤·¡¢¥¨¥É¥Þ¥óÉÔºß¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¡ÈÎ¾³Í¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¢£¥¥±¤ÎÉüµ¢¤â¸«ÄÌ¤»¤º
¤Þ¤¿¡¢ºÆ·ÀÌó¤¬Àè¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎE¡¦¤Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤âºòÇ¯11·î¤Ëº¸Éª¤ò¼ê½Ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆâÌî¿Ø¤Ï¡¢Êá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢°ìÎÝ¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡¢»°ÎÝ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ー¡¢Í··â¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆóÎÝ¼ê¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ä¡¢»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÁª¼ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥È¥ìー¥É¤Ê¤ÉÊÌ¤ÎÊä¶¯ºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¸ò´¹Í×°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¸«Î©¤Æ¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡Ê2¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁØ¤Î¸ü¤ß¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥íー¥¹¥¿ー¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤·¡¢¥±¥¬¿Í¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤È¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹¤¬¡¢¡ÈÍ»ÄÌ¤ÎÍø¤¯ÀïÎÏ¡É¤È¤·¤ÆºÇ¤âÅ¬¤·¤¿Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥Þ¥¤¥ÊーµñÈÝ¸¢¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¥íー¥¹¥¿ーÏÈ¤Î¡ÈÄ´À°ÊÛ¡É¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£