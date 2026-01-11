巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が11日、都内の日本記者クラブで会見を行った。巨人の現役選手が同クラブで会見を行うのは、1977年に756号本塁打を放った王貞治以来、49年ぶり2人目となった。

移籍にあたり、どこにメジャーの魅力を感じていたかと問われた岡本は「小さい頃からなぜか、いずれそこでプレーしたいと子供ながらに思っていた」と返答。「でも、年齢が上がるにつれて（周囲の）レベルも上がっていきましたし、プロに入った時もそんなことを言ってられないぐらい全然ダメでした」と言いながらも、「その中でもこのチームで頑張って、いずれもメジャーでプレーするというのを目標にずっとやってきた」と明かした。

子供の頃にメジャーに興味を持ったきっかけを問われると、「何故か兄の部屋の壁一面にメジャーリーガーのシールがメッチャ貼ってあって、あれで洗脳されたんかなというのはありますね」と話して笑いを誘った。具体的な選手名については「一番デカいポスターは近鉄バファローズの中村紀洋さんだった」と答えてまた笑いを誘い、「（メジャーの選手は）ベースボールカードみたいのがバーッと貼られていた。兄の部屋に行くことが多かったので、たぶん昔の選手たちだと思うんですけど」と話した。

岡本はブ軍と4年総額6000万ドル（決定時約94億2000万円）で契約。背番号は「7」に決まり、今月6日（日本時間7日）にはトロントのロジャーズ・センターで入団会見を行っていた。