¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦±Ê°æÀµÉ§»á¤¬¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹´ë²è¡£º£²ó¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ªÇº¤ß¡ÛÀ¼¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤¹¤ì¤ä¤¹¤¤¡£À¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©¡Ê£´£°ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ú¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÛÇØÃæ¤ÈÏÆ¤ò´Ë¤á¤Æ¸ÆµÛ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú²òÀâ¡ÛÄ¹Ç¯²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë£´£°Âå¤ÎÃËÀ¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÂÎ¤â¥¸¥à¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¼¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤¬¹Å¤¯Ï¾¹ü¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ý¡¼¥ë¤ò»È¤¤¡¢ÇØÃæ¤ÈÏÆ¤ò¥³¥í¥³¥íÆ°¤«¤·¤Æ¶ÚÆù¤ò´Ë¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ý¡¼¥ë¤Ç´Ë¤á¤¿¶ÚÆù¤Ï¹ÇØ¶Ú¤È¸À¤¤¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÇØ¶Ú¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò²áÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢£²¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢ÏÆ¤ËÅö¤Æ¤Æ¥³¥í¥³¥í¤ÈÅ¾¤¬¤·¶ÚÆù¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇØÃæ¤Ë¤ÏËí¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¼«ÂÎ¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¹ÇØ¶Ú¤ò´Ë¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£