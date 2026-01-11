YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』ノンクレED映像＆「BABY」MVを連続公開へ
YOASOBIが、1月4日（日）より放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマおよびエンディングテーマを担当している。このうちエンディングテーマ「BABY」を含めたアニメノンクレジットエンディング映像がYouTubeにて公開、さらにその直後には楽曲「BABY」の・ミュージックビデオを公開することが決定した。
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今もなお根強い人気を誇っている。
「BABY」に関する映像の公開は本日1月11日（日）、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2話放送直後となる22時よりノンクレジットエンディング映像公開がスタート。22時5分には「BABY」MVをプレミア公開するというスケジュールだ。
「BABY」MVは、楽曲原作となる蒼樹靖子（スタジオモナド）書き下ろし小説『My Dear……』および楽曲の世界観をもとに制作。憧れの佐野を想いながら学生生活を送る瑞稀が抱く甘酸っぱい想いを描いた、繊細でどこか温かみのあるアニメーション映像に仕上がっている。
■リリース情報
■「BABY」
2026年1月11日(日)配信リリース
https://orcd.co/baby
※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：inure
■「アドレナ」
2026年1月4日（日）配信リリース
https://lnk.to/yoasobi-adrena
※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura
原作小説：「Magical」（津山冬 著）
▼原作小説『Magical』公開ページ
https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/
■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』
▼放送情報
TOKYO MX ：1月4日（日）より 毎週日曜21:30〜
BS11 ：1月4日（日）より 毎週日曜22:30〜
MBS ：1月4日（日）より 毎週日曜25:20〜 ※初回放送時間は25:05〜
CBCテレビ ：1月4日（日）より 毎週日曜26:06〜 ※初回放送時間は26:44〜
RKB毎日放送 ：1月6日（火）より 毎週火曜26:30〜
▼配信情報
2026年1月4日(日)22:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信。
※第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信
その他配信プラットフォームにて1月4日(日)22:00より地上波放送終了後に順次配信
U-NEXT／アニメ放題／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／ABEMA／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／Netflix／TELASA(見放題プラン)／J:COM STREAM(見放題)／milplus見放題パックプライム／TVer／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル ほか
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。
▼スタッフ
原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）
監督：竹村菜月
監督補佐：うえだしげる
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：蘇 詩宜
プロップデザイン：原 由知
色彩設計：伴 夏代
CG監督：西牟田祐禎
美術監督：市倉 敬
撮影監督：魚山真志
編集：柴田香澄
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
アニメーション制作：シグナル・エムディ
▼キャスト
芦屋瑞稀：山根 綺
佐野 泉：八代 拓
中津秀一：戸谷菊之介
難波 南：梅原裕一郎
梅田北斗：福山 潤
中央千里：川島零士
萱島大樹：内山昂輝
関目京悟：駒田 航
野江伸二：古屋亜南
神楽坂真言：日野 聡
▼主題歌
オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」
エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」
▼Info
公式サイト：https://hanakimi-anime.com/
X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)
Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）
TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）
■＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027
▼大阪公演
京セラドーム大阪
2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00-17:00）
▼愛知公演
バンテリンドーム ナゴヤ
2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
▼北海道公演
大和ハウス プレミストドーム
2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：WESS info@wess.co.jp
▼福岡公演
みずほPayPayドーム福岡
2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）
▼東京公演
東京ドーム
2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
▼チケット
指定席 14,000円（税込）
ファミリーチケット・大人［着席指定］ 14,000円（税込）
ファミリーチケット・子供［着席指定］ 8,000円（税込）
※ファミリーチケットは公演中、必ず座ってご観覧いただくお席となります。立ち上がってのご観覧はできません。
※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません）
※お子様も1名につきチケット1枚が必要となります。
※ファミリーチケットは、大人の方のみ、お子様のみでのご入場はできません。
※ご入場時にお子様のご年齢が確認できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる健康保険資格確認書・住民票などをご持参ください。
※お申込み代表者様から2親等までをご家族とさせていただきます。（2親等とは、「父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者」を指します）
※お申込み代表者様（保護者）は、18歳以上（公演日当日）とさせて頂きます。ご兄弟姉妹でお申込みの場合、代表者様が18歳以上（公演日当日）で、未成年のご兄弟姉妹をご同伴者とする場合は問題ございませんが、代表者様含め、未成年だけでのお申込みはできません。
※別のご家族グループと組み合わせてのお申込みはできません。
※ファミリーチケットのリセールは大人、子供の各組み合わせがあります為、リセール出品の際はお手持ちの全てのチケット枚数を出品していただきます。
▼年齢制限／枚数制限
・指定席
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、１名につき1枚のチケットが必要。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞無料。
※お1人様4枚まで（複数公演申込可能）
・ファミリーチケット
※公演当日4歳〜小学生以下のお子様連れのご家族様限定の着席指定のチケットです。(3歳以下膝上鑑賞無料、ただし保護者1名につきお子様1名まで) “
※子供チケットは4歳〜小学生以下のお子様が対象です。
※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません/複数公演申込可能）
▼注意事項
＊入場時にご来場者全員の身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。
＊すべてのお客様の手荷物検査を行います。
＊本公演のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券(特定チケット)」となります。
＊譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
＊公演中止・延期の場合を除き、いかなる場合でもチケット代の払戻は行いません。
＊客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
＊お席によっては演出の一部が見えない、または見えにくい場合がございます。予めご了承ください。
＊公演当日はスマートフォンのみ撮影可能（静止画・動画とも）
＊チケット受付の各サイト内にて、お申込み・ご購入における注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。
▼オフィシャルファンクラブ YOA’S
https://yoasobi-fc.com/s/n135/?ima=4314