『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』（日本テレビ系）が、1月12日（月・祝）午後7時〜9時に放送される。

1979年にスタートし、101回目を迎える『全日本仮装大賞』。年々クオリティーの高い作品が生まれ、今ではアメリカの『ゴット・タレント』に出演する作品も。その『仮装大賞』が、200回に向けて新たなスタート。第101回大会が1月12日に放送される。

今回の応募総数は880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼロから一生懸命作り上げる。最年少の4歳挑戦者は「サンマの水揚げ」を演じ、最年長の84歳挑戦者は「花」に仮装し社交ダンスを披露。その年齢差80歳。「昭和」「平成」「令和」の世代をまたいで競い合う。

そんな中、熊本のご当地キャラクター・くまモンが予選を突破。ご当地キャラクターが『仮装大賞』に参加するのは初めて。熊本県の名産品に仮装し、優勝を目指す。

番組情報

日本テレビ系

2026年1月12日（月・祝）午後7時〜9時

司会：萩本欽一、香取慎吾

