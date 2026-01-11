GRe4N BOYZのHIDEが青春時代を過ごし、現在PR大使を務める高知市のPRソング「潮騒の詩」が本日1月11日に配信リリースされた。また、高知への想いが詰まった同曲の映像“高知市シティプロモーション動画”が、本日の高知市成人式でお披露目された。

高知市PRソング「潮騒の詩」は楽曲制作にあたり、高知市内外のゆかりのある方からメッセージを募集して制作されたもの。「高知から旅立つ人に対するいってらっしゃい」や「高知に帰ってくる人に対するおかえり」という想いが込められるなど、GRe4N BOYZと共に市民参加型で制作した楽曲だ。また、高知市で作成した“高知市シティプロモーション動画”は、高知市の街並みや風景、そこで生活する人々の暮らしの温かさが楽曲と重なる仕上がりだ。

アートワークはHIDEが敬愛するスタジオジブリ作品であり、高知が舞台となったアニメ『海がきこえる』劇中のカットを起用。高知に実在する天神大橋の1シーンがジャケットとして起用された。

GRe4N BOYZは、GReeeeNからGRe4N BOYZに改名して2枚目となるCDアルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』を2026年2月25日にリリースする。「潮騒の詩」も収録予定とのことだ。

■CDアルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』

2026年2月25日(水)発売

予約リンク：https://GRe4NBOYZ.lnk.to/2026Album

【初回限定盤(2CD)】UPCH-7805/6 6,600円(税込)

・DISC1：新曲含めた十数曲収録

・DISC2：＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『”The XY” 〜明日、今日よりも〜』＞ツアー音源収録(本編およびアンコールパート)

・2025年GRe4N BOYZツアー セットリストカード

・スマホサイズステッカー

・イベント応募抽選シリアルコード封入(詳細後日発表)

【通常盤(CD)】UPCH-2292 3,740円(税込)

・CD：新曲含めた十数曲収録

・オリジナルトレーディングカード(ランダム4種中1種封入)

・イベント応募抽選シリアルコード封入(詳細後日発表)

【UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア 天使 ver.】

22,000円(税込) ※通常盤に以下フィギュアを同梱したセット商品

(【通常盤】3,740円(税込)＋【UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア 天使 ver.】18,260円(税込))

・ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ天使 ver.(フィギュア)

※サイズ：約160mm約210mm約190mm(台座含め)

【UNIVERSAL MUSIC限定セットONE PIECEフィギュア 悪魔 ver.】

22,000円(税込) ※通常盤に以下フィギュアを同梱したセット商品

(【通常盤】3,740円(税込)＋【UNIVERSAL MUSIC限定セットONE PIECEフィギュア 悪魔 ver.】18,260円(税込))

・ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ悪魔 ver.(フィギュア)

※サイズ：約160mm約210mm約190mm(台座含め)

▼CD収録内容(初回限定盤 / 通常盤共通)

・スピード(世界スポーツ“競輪”のブランドTVCM)

・天使と悪魔(TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌)

・アカキ群青(バレーボールネーションズリーグ2025 大会公式テーマソング)

・OTAKEBI GRe4N BOYZ ver.

・星の詩(全国高校軽音楽部大会『we are SNEAKER AGES (スニーカーエイジ)』エンディングテーマ)

・アイノカタチ

・weeeek

・潮騒の詩(高知市PRソング)

ほか新曲収録。曲順未定

※アルバムジャケットは後日公開

