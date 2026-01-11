柏木由紀子78歳、春を先取りした装いと笑顔に「エレガント」「洗練の極み」
女優の柏木由紀子が10日にインスタグラムを更新。春を先取りした爽やかなコーディネートを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】愛犬を抱えた柏木由紀子の全身ショット（ほか3枚）
柏木が投稿したのは、ロエベの新たな旗艦店「カサロエベ銀座」で撮影されたオフショット。写真にはデニムパンツにニットを合わせた柏木が愛犬を抱き、淡いピンクのハンドバッグを手にした姿が複数収められている。
春を先取りしたようなコーディネートで笑顔を見せるオフショットに、ファンからは「セーターもワンちゃんも可愛くて素敵ですね」「いつもエレガントすぎです」「洗練の極み」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
