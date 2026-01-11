大沢たかお、馬にそっと寄り添う姿に「優しさが溢れてます」「王騎様と凰みたい」と反響
俳優の大沢たかおが10日にエックスを更新。馬にそっと寄り添うオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】馬と戯れる姿もカッコよすぎる大沢たかお（4枚）
大沢が馬の絵文字と共に投稿したのは自身のオフショット。写真には馬に優しく寄り添う笑顔の大沢の姿が複数収められている。
午年にちなんだ大沢の投稿にファンからは「ニンゲンだけでなく、お馬さんや全生物からもモテモテ」「神聖ショットです!!優しさが溢れてます!!」「王騎様と凰みたい」などの声が集まっている。
■大沢たかお（おおさわ たかお）
1968年3月11日生まれ。東京都出身。1980年代後半からモデルとして活動。俳優転向後の1995年公開の主演映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』が大ヒット。2009年スタートのテレビドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）では、江戸時代末期にタイムスリップする主人公の脳外科医を演じた。2019年から始まった映画『キングダム』シリーズでは、20キロ増量し将軍・王騎役に挑んだ。
引用：「大沢たかお」インスタグラム（@osawa_takao.official）
