ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、肌寒い時にサッと羽織ることができる、ディズニーデザイン「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」ミッキーマウス

© Disney

価格：12,900円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央ファスナー開き、両脇ポケット

後ろ：前より少し丈長

フード・裾：ゴムスピンドル入り（調節可）

裏地付き

生地：＜織物＞綿97％、ポリウレタン3％（ストレッチツイル）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）、【中わた】ポリエステル100％、【リブ部分】＜カットソー＞ポリエステル75％、綿22％、ポリウレタン3％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのライトブルゾン。

胸のワッペンがさりげなくキャラクターを主張するデザインで、薄わた入りで軽く、着心地も抜群です！

どのようなコーディネートにも合わせやすい、カラーリングなのもうれしいポイント。

© Disney

胸元には「ミッキーマウス」のイニシャルがデザインされたワッペンも☆

さりげなくキャラクターを主張するデザインになっています。

© Disney

さらにフードと裾はゴムスピンドル入りで絞れる仕様に◎

© Disney

様々なシルエットの変化も楽しめます。

パンツでもスカートでもすっきり着られて活躍しそう！

© Disney

裏地は、「ミッキー＆フレンズ」のキュートな総柄キルトに。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、「グーフィー」たちが乗馬やテニスを楽しむ姿がプリントされています。

© Disney

＜素材アップ＞

表地は綿ポリエステル混のツイル素材でマットな印象です。

シンプルなデザインで世代問わず着やすいのも魅力的！

肌寒い時にサッと羽織ることができる、ディズニーデザイン「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 内生地は乗馬やテニスを楽しむミッキー＆フレンズデザイン！ベルメゾン ディズニー「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」 appeared first on Dtimes.