内生地は乗馬やテニスを楽しむミッキー＆フレンズデザイン！ベルメゾン ディズニー「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、肌寒い時にサッと羽織ることができる、ディズニーデザイン「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」ミッキーマウス
© Disney
価格：12,900円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央ファスナー開き、両脇ポケット
後ろ：前より少し丈長
フード・裾：ゴムスピンドル入り（調節可）
裏地付き
生地：＜織物＞綿97％、ポリウレタン3％（ストレッチツイル）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）、【中わた】ポリエステル100％、【リブ部分】＜カットソー＞ポリエステル75％、綿22％、ポリウレタン3％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミッキーマウス」デザインのライトブルゾン。
胸のワッペンがさりげなくキャラクターを主張するデザインで、薄わた入りで軽く、着心地も抜群です！
どのようなコーディネートにも合わせやすい、カラーリングなのもうれしいポイント。
© Disney
胸元には「ミッキーマウス」のイニシャルがデザインされたワッペンも☆
さりげなくキャラクターを主張するデザインになっています。
© Disney
さらにフードと裾はゴムスピンドル入りで絞れる仕様に◎
© Disney
様々なシルエットの変化も楽しめます。
パンツでもスカートでもすっきり着られて活躍しそう！
© Disney
裏地は、「ミッキー＆フレンズ」のキュートな総柄キルトに。
「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、「グーフィー」たちが乗馬やテニスを楽しむ姿がプリントされています。
© Disney
＜素材アップ＞
表地は綿ポリエステル混のツイル素材でマットな印象です。
シンプルなデザインで世代問わず着やすいのも魅力的！
肌寒い時にサッと羽織ることができる、ディズニーデザイン「キルティング裏地付きマウンテンパーカ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
