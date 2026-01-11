壁掛けとスタンドの2通りの飾り方が楽しめる！イイハナ・ドットコム ディズニー「フレーム（ミッキー＆ミニー）」プリザーブドフラワー
「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」
ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。
今回は、「イイハナ・ドットコム」で特別価格で販売中の、壁掛けとしても飾ることができるプリザーブドフラワー「フレーム（ミッキー＆ミニー）」を紹介します☆
イイハナ・ドットコム ディズニー「フレーム（ミッキー＆ミニー）」プリザーブドフラワー
価格：4,235円（税込）
送料：880円（税込）
花材：
プリザーブドフラワー：バラ、アジサイ
アートフラワー：アジサイ、小花
資材：ミッキー＆ミニーマウスデザイン木製フレーム※ケースが若干擦り傷があります。お手入れ説明付き
サイズ：奥行き約15cm、幅約15cm、高さ約8.5cm
販売店舗：イイハナ・ドットコム
「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」がデザインされたにぎやかなアートフレーム。
フレームには、かわいい色合いの花々が詰め込まれています☆
© Disney
バラは色違いで3輪入り、華やかなアレンジメントに。
そして立体的なのでどこから見ても素敵！
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」はかわいいデフォルメタッチで表現されています。
© Disney
壁掛けとして飾るのはもちろん、専用の棒をさすと立てて飾ることも。
テーブルなどに置いて飾ったり、壁掛けとして飾ったりと気分で飾り方を変えて楽しめます。
© Disney
専用の透明なケースに入った状態で届くので、ギフトにもオススメです。
飾りやすいサイズ感なので、玄関やリビング、寝室など、どこに飾ってもオシャレに映えそう！
イイハナ・ドットコムのプリザーブドフラワー「フレーム（ミッキー＆ミニー）」の紹介でした☆
イイハナ・ドットコムで特別価格で販売中です。
