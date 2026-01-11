女優の安斉星来（せいら、21）が11日、都内で「安斉星来 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを行った。

今回は昨年秋に浅草で撮影したカットを収録。お気に入りカットとしてじっとカメラを見つめるモノクロの1枚を紹介し「これ撮るつもりじゃなかったというか…」とポツリ。光の調整のために撮ったもので、「わざとモノクロにして頂いて、その力抜けた顔が逆に良かったなと思っていて。これが私的にはベスト。本当は表紙にしたいぐらい悩んだ」とうれしそうにはにかんだ。

今年はどんな年にしたいか問われると「未知の世界」とズバリ。今月1日から放送中のボートレースの新CMキャラクターに起用されたことにも触れ、「自分的には挑戦的な年になるだろうなと思っているので、ボートレースのように速く、馬のように速く駆け抜けていけたら」と意気込んだ。

お正月は地元の神奈川県藤沢市・江ノ島で毎年初日の出を見に行くというが、今年は「帰れませんでした」とうなだれた安斉。初雪の2日にはディズニーランドを訪れたことを明かし「白い夢の国を見ることができました」と笑みを浮かべていた。